وزير التعليم العالي يصدر قرارا بغلق 7 كيانات وهمية في محافظة الغربية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار التقرير إلى مُداهمة 7 كيانات وهمية بمحافظة الغربية، في إطار تصدي الوزارة لتلك الكيانات وحماية الطلاب وأولياء الأمور من أعمال النصب وشملت تلك الكيانات الآتي:

• معهد السادتكو للدراسات المتنوعة بشارع عبدالحميد الناقة عمارة 2، مدينة طنطا في محافظة الغربية، وتزعم تدريب الطلاب في مجالات «التمريض المهني، تنمية بشرية، علوم طبية، مساحة»، ومنح شهادة مُعتمدة ومُوثقة من إحدى الجامعات المصرية وأخرى مُعتمدة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

•أكاديمية طنطا للعلوم والتكنولوجيا الكائنة بشارع النحاس في مدينة طنطا، وتزعم تدريب ومنح الطلاب شهادات بمجال «التصوير الرقمي والجرافيك، وغير ذلك».

•أكاديمية أوبك للعلوم الحديثة، والكائن مقرها بامتداد شارع ماهر الناقة بمدينة طنطا، وتزعم تدريب الطلاب في مجال التمريض المهني، ومنحهم شهادة مُعتمدة من داخل مصر وخارجها.

• SMART UNIVERSITY COURSES CENTER، والكائن مقرها في شارع ماهر الناقة بمدينة طنطا، وتقوم بإعطاء دروس خصوصية لطلاب جامعة طنطا.

•المعهد الدولي البريطاني، والكائن مقره بشارع البحر في مدينة طنطا، وتدعي منح شهادات مُعتمدة من الأكاديمية الأمريكية بكاليفورنيا، وذلك في مجالات «اللغات والترجمة، والحاسب الآلي، والتنمية البشرية، والمحاسبة الإلكترونية والدفترية، والفندقية والسياحية».

• PROFESSIONAL، الكائن مقرها بشارع الرفاعي في مدينة طنطا، وتدعي منح الطلاب شهادات معتمدة في مجالات «التمريض، والبترول، والمساحة، والتحاليل الطبية».

• راية وابن سينا للدراسات المتخصصة، والكائن مقرها بجوار مديرية الزراعة في مدينة طنطا، وتزعم منح الطلاب شهادات مُعتمدة في تخصصات «التمريض، واللغات، والكمبيوتر».

وأصدر الوزير قرارًا بغلق جميع هذه الكيانات الوهمية، كما قام بمُخاطبة المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

تشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية

وأضاف المُتحدث الرسمي أن قرار صدر من وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة

وأشار إلى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://mohesr.gov.eg

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

https://www.facebook.com/100044185308658/posts/375816030567904/?app=fbl