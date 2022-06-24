معلومات عن فيلم The Black Phone.. يعرض حاليا بالسينمات المصرية

تصدر البحث عن فيلم The Black Phone عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من عرضه في عدد من السينمات المصرية، إذ يحظى فيلم الرعب الأمريكي بإشادات إيجابية من النقاد خاصة بعد عرضه في مهرجان تريبيكا السينمائي وختام مهرجان أوفرلوك السينمائي، ومن المقرر أن يكون متاحا للعرض الإلكتروني بعد 45 يوما من طرحه سينمائيا.

وتعود أحداث فيلم The Black Phone إلى عام 1978، عندما يختفي خمسة أطفال في إحدى ضواحي ولاية كولورادو، ويصبح لاعب البيسبول الصغير «فيني شو» هو السادس عندما تعرض للخطف بعد تخديره على يد قاتل متسلسل، ليستيقظ «فيني» في قبو عازل للصوت وبجانبه هاتف غير متصل، يكتشف قدرة الهاتف على نقل أصوات الضحايا السابقين الذين يريدون مساعدته على الهروب، في هذه الأثناء تواجه «جوين» أخت «فيني» أحلامًا نفسية ترسلها في مهمة للعثور عليه.

برومو فيلم The Black Phone

يعتبر فيلم The Black Phone مأخوذا عن قصة قصيرة بنفس العنوان للكاتب جو هيل، من إخراج سكوت ديريكسون الذي شارك في كتابته مع سي.روبرت كارجيل، ويشارك في بطولة فيلم الرعب الأمريكي مجموعة من أبرز نجوم هوليوود من بينهم الممثل إيثان هوك، جيرمي ديفيز وجيمس رانسون، بالإضافة إلى الأطفال ماسون ثامس ومادلين مكجراو.

إيثان هوك كان مترددا في المشاركة بفيلم The Black Phone

وقرر سكوت ديريكسون التعاون مع روبرت كارجيل في تحويل قصة جو هيل القصيرة «The Black Phone» إلى فيلم روائي طويل بينما كان الأول يعمل على الجزء الثاني من فيلم «Doctor Strange» ووعد «كارجيل» بتأجيل المشروع حتى يصبح ديريكسون ، الذي كان ملتزمًا باستوديوهات مارفل متاحًا لإخراج الفيلم، وفي يناير 2020 انضم بعد وقت قصير من مغادرته سلسلة Doctor Strange بسبب الاختلافات الإبداعية، وفقا لما نشره موقع «فاريتي».

وعلى الجانب الأخر، كشف مخرج الفيلم إن إيثان هوك كان مترددًا في البداية في لعب دور الشرير لأنه لا يريد أن يُذكر بأدائه «المخيف» لبقية حياته المهنية، لكنه غير رأيه بعد أن أدرك أنه في الخمسينيات من عمره، قائلا إن تقديم الشخصيات الشريرة قد يكون مستقبله الجديد في السينما.