مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-6-2022 في محافظات مصر

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة تحديثاتها لمواقيت الصلاة في مختلف المحافظات والتي تقدمها بشكل يومي إذ يهتم المصلون حول العالم بمتابعتها لمعرفة المواعيد المحددة للصلوات الخمس كونها تختلف من محافظة لأخرى وبفروق توقيت طفيفة.

واليوم السبت 25 يونيو الجاري، جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 65 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر في المحلة: الساعة 03:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:36 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الدقهلية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:03 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:03 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:41 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:08 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:44 مساءً.