مصدر أمني أردني: لم نقبض على قاتل الطالبة إيمان إرشيد حتى الآن

نفى مصدر أمني أردني، اليوم الجمعة، القبض على قاتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، بكلية التمريض، والتي قُتلت بجامعة العلوم التطبيقية بنحو 6 رصاصات.

التحقيقات في مقتل إيمان إرشيد لا تزال مستمرة

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، عامر السرطاوي، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» إن التحقيقات لا تزال مستمرة، وإن البحث عن القاتل أيضا ما يزال مستمرا، علما بأن هناك حظر نشر في القضية.

وبحسب بيان لمديرية الأمن العام الأردنية، ظهر أمس الأول فإن الشخص أطلق أعيرة نارية نحو الطالبة إيمان إرشيد التي لقت مصرعها وسط صدمة من الجميع.

وجاء نص بيان مديرية الأمن العام الأردنية كالتالي: «أقدم أحد الأشخاص على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة أن الفتاة أسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه، ولاحقا فارقت الفتاة الحياة متأثرة بإصابتها».

6 أعيرة نارية تقتل إيمان إرشيد

وقال مصدر قريب من التحقيق، إن الضحية إيمان إرشيد بالغة من العمر 21 عاما والتي تدرس في كلية التمريض في جامعة العلوم التطبيقية شمالي عمان أصيبت بـ6 عيارات نارية في الرأس، مضيفًا أن التشريح أظهر أن العيارات النارية أدت إلى كسر وتهتك في الجمجمة.