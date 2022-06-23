بعد أيام من حادث نيرة أشرف.. مصرع فتاة أردنية في إحدى الجامعات الخاصة

ذكرت صحيفة «الدستور» الأردنية أن فتاة توفت اليوم بعد إصابتها بعيار ناري في إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة عمان، متأثرة بإصابتها وفقما ذكر مصدر أمني أردني.

ووفقًا للصحيفة، كان أحد الأشخاص قد أقدم، اليوم الخميس، على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، وفقا للمصدر الأمني.

محاولة إسعاف الفتاة

وقال المصدر إنه نتج عن ذلك إصابة الفتاة، حيث تم إسعافها إلى المستشفى بحالة سيئة ولاذ الفاعل بالفرار.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.