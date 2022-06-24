«حياة كريمة» في المنيا.. كشف طبي وعلاج مجاني لـ1601 بقرية طوخ النخيل

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

الكشف عن 1601 حالة وعلاج مجاني

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يومي 22 و23 من يونيو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1601 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

تحويل حالات للمستشفى لاستكمال العلاج

أشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بصحة المنيا، إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 358 حالة جراحة و542 حالة أطفال و402 باطنة و96 نساء و67 أسنان و136 أنف وأذن، إلى جانب عمل 132 حالة تحاليل مختلفة، وعمل 31 حالة موجات صوتية، وعمل 4 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ105 مترددين، وإجراء خلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 17 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ110 مترددين.

وتستهدف القوافل الطبية في المنيا، القري الأكثر احتياجا التي تبعد نحو 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، ويتم توقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج مجانا، لجميع المترددين وجميع الفئات العمرية.