سكرتير عام المنيا يسلم عددا من التروسيكلات للأسر الأولى بالرعاية

أناب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، لتسليم عدد من التروسيكلات على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة، بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإسراء علي، مدير جمعية صناع الحياة، وعبد الرحمن صابر، منسق المشروع بالمديرية.

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد السكرتير العام اهتمام الدولة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وسلم السكرتير العام للمحافظة التروسيكلات لأصحابها، متمنيا أن تكون بداية حقيقية لهم، وطالبهم ببذل الكثير من الجهد والكفاح حتى ينجح مشروعهم.

تسليم 4 أكشاك لذوي الهمم

وسلمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، 4 أكشاك لذوى الهمم بمحافظة المنيا من مختلف فئات الإعاقة، وذلك فى إطار الدعم المتواصل إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الـ4 أكشاك مجهزة بالبضاعة والديب فريزر، بالإضافة إلى توصيل عداد الكهرباء، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع الكشك الواحد 28,500 جنيه بإجمالى تكلفة 114,000 جنيه.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.