13 نصيحة من «تعليم المنيا» بشأن امتحانات الثانوية العامة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عددا من التعليمات والنصائح لطلاب الثانوية العامة، لتجنب الوقوع في أخطاء أثناء أداء الامتحانات.

تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية تعليم المنيا، بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة تحت عنوان، تعليمات مهمة جداً خاصة بامتحانات الثانوية العامة.

13 نصيحة لتجنب أخطاء امتحانات الثانوية العامة

1- يجب على الطالب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

2- على الطالب أن يقوم باستبدال ورقة الإجابة إذا كانت تالفة.

3- يجب على الطالب أن يقوم بملء بياناته بشكل صحيح.

4- عند اختيار الإجابة الصحيحة يقوم الطالب بتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار بورقة البابل شيت.

5- على الطالب أن يتأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.

6- التأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق.

7- لا يجوز استخدام مزيل الكتابة corrector.

8- إذا رغب الطالب في تغيير إجابته يقوم بوضع علامة × على الدائرة الخطأ ثم يظلل الدائرة الأخرى.

9- إذا تم الشطب بأي طرقة أخرى على الإجابة فلن تحتسب الدرجة.

10- لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة.

11- لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا.

12- على الطالب أن يقوم بتسليم مجلد مفاهيم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة نهاية كل امتحان للاستخدام في الأعوام التالية.

13- لا إجابات داخل كراسة الأسئلة إنما الإجابة تكون داخل البابل شيت.

ويؤدي 39 ألف و98 طالب، امتحانات الثانوية العامة في المنيا داخل 114 لجنة على مستوى مراكز المحافظة التسع.