تامر عبدالمنعم ينتقد مبروك عطية: «الإسلام مدخلش مصر في السبعينات»

انتقد الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، تصريحات الدكتور مبروك عطية، بعد حادث مقتل نيرة، طالبة المنصورة على يد زميلها أمام سور الجامعة، موجها حديثه للفتيات والسيدات، قائلا: «اخرجي من بيتك قفة»، مؤكدا أن الخطأ ليس عند الفتاة ولكن عند القاتل الذي لم ير جمالا أو يتم تأسيسه إنسانيا، على حد تعبيره.

وأضاف تامر عبدالمنعم في حديثه لـ«الوطن»، «المدارس كان لديها مسرح وغرف موسيقى وتقيم حفلات، ولكن الآن المسابقات تقتصر على حفظ القرآن الكريم، ولكن مصر تستظل كما هي جامع وكنيسة وأوبرا وهو ده سر 30 يونيو، والسر الحقيقي في الوقوف أمام الأفكار الظلامية هي تركيبة المصري المحب للفنون، الشخصية المصرية أثر فيها ثقافات عديدة بداية من الفراعنة والرومان والأقباط والإسلاميين والتبعية لإفريقيا وللشرق الأوسط، لا نستطيع اختزال كل ذلك في الدين فقط».

تامر عبدالمنعم: مصر «مش هتتعمم».. وستظل جامع وكنيسة وأوبرا

وأضاف مدير عام الثقافة السينمائية: «الإسلام مدخلش مصر في السبعينات، ولكن هناك مخطط منذ تلك الفترة لتغيير هوية الشعب المصري، طوال عمرنا مسلمين فلابد من إعادة التفكير من جديد وكل منا يجب أن يعمل في مجاله من أجل مصر، والحمد الله ننعم بقيادة سياسية وطنية وجيش قوي وداخلية حازمة وقضاء شامخ، ومفكرين وإعلاميين».

تامر عبدالمنعم عن ارتداء الفتيات للحجاب داخل المدارس: «إحنا مش أفغانستان»

وانتقد الفنان المصري ما وصفه بـ«الهوس الديني» في المجتمع المصري، وأنه سيؤدي إلى انهيار منظمومة المجتمع، على حد تعبيره، وتطرق إلى عدد من المظاهر من بينها ارتداء الفتيات الحجاب داخل المدارس في مراحل التعليم الأساسي، مؤكدا أنه مع حرية ارتداء الحجاب ولكن إجبار الأطفال على ارتدائه يؤدي إلى قتل برائتهم، متابعا: «إحنا مش أفغانستان، وتصبح الفتاة التي لا ترتدي الحجاب إما مسيحية أو سافرة».