المنشآت السياحية ترفض عمل المطاعم التابعة للمحليات بنشاط الملاهي الليلية

رفضت غرفة المنشآت السياحية التجاوزات التي تقوم بها بعض المطاعم التابعة للمحليات وممارستها لنشاط مسارح المنوعات «الملاهي الليلية وصالات الديسكو»، وتقديم فقرات فنية، ضاربة بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المنشآت والمطاعم السياحية عرض الحائط، وإصرارها على هذا النشاط بالرغم من قصره على المنشآت الخاضعة للرقابة والإشراف السياحي.

مذكرة لوزيري السياحة والتنمية المحلية بأسماء المطاعم المخالفة

وأكدت لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة محمد فتحي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، رصد المنشآت التابعة للمحليات التي تمارس هذا النشاط.

وأضاف أن اللجنة ستقوم خلال الساعات المقبلة بتقديم هذه القائمة رسمياً إلى كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وللأمن العام، وشرطة السياحة والآثار، لوقف تلك التجاوزات التي تضر بمصالح المنشآت والمطاعم السياحية المصرح لها بهذا النشاط وتُسدد عنه رسوما من أجل الترخيص لها بإقامته، فضلاً عن الرسوم والضرائب التي يتم تحصيلها من جهة الدولة عن تنفيذ نشاط الديسكو والملاهي ومسارح المنوعات.

وقال محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن اللوائح تحظر على أي منشأة ممارسة النشاط السياحي دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة بصفتها صاحبة الولاية والحق الأصيل في هذا الترخيص، مشيراً إلى أن هناك العديد من المنشآت تقدم فقرات فنية وحفلات بالمخالفة للقانون.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك العديد من المعوقات التي تهدد عمل المنشآت والمطاعم السياحية، منها وجود كيانات ومنشآت غير سياحية تزعم أنها حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة، وفي الحقيقة تخدع روادها، موضحاً أن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القوانين واللوائح والعمل على حماية المنشآت التابعة للسياحة بمختلف أنشتطها.

توصيات لحل تلك المشكلة

وأشار إلى أن اللجنة قدمت للغرفة توصيات لحل تلك المشكلة من خلال مخاطبة الغرفة مديريات الأمن التي تقع في نطاق اختصاصها وحدودها الجغرافية لتحديد أسماء وعناوين المنشآت الممارسة لنشاط سياحي، دون ترخيص، أو لديها تصريح من السياحة إلا أنها تقدم برنامجا ترفيهيا مخالفا خلال الفترة من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 10 صباحًا.

وبخصوص المطاعم الخاضعة للنشاط السياحي التي تمارس نشاط الملهى الليلي والديسكو من الخامسة فجراً حتى الثانية عشرة ظهراً، أوصت لجنة السياحة الترفيهية بضبط الأداء وتحديد مواعيد تقديم هذه الفقرات، ومنعاً للتحايل نقترح أن يتم فتح المطاعم من الثامنة أو التاسعة صباحاً وعدم تقديم فقرة فنية قبل الغداء أو العشاء أي تبدأ الفقرة الفنية من الثالثة عصراً وحتى السادسة مساءً.