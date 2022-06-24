وزير التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات بـ 25 مليار جنيه في المحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن العام المالي الحالي 2021/2022 شهد تنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات تقدر بنحو 25 مليار جنيه، من خلال الاعتمادات التي تم تخصيصها لدواوين عموم المحافظات أو التي وفرتها الوزارة لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

تنفيذ مشروعات تحسين الخدمات

وأكد وزير التنمية المحلي أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات غير المدرجة بالتمويل لتلبية احتياجات المواطنين بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن خطة عام 2021/2022 شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة في إقليم القاهرة الكبرى بلغت 6,8 مليار جنيه

ولفت وزير التنمية المحلية إلي أن إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة في إقليم القاهرة الكبرى بلغت 6,8 مليار جنيه، لتطوير الخدمات، و تسهيل حياة المواطنين، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات باعتمادات بلغت 6,3 مليار جنية لأقاليم الصعيد والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في الصعيد لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتي ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي استثمارات المشروعات المنفذة في إقليم الإسكندرية الذي يضم محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح بلغت 2,3 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات مشروعات إقليم الدلتا الذي يضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية 2,7 مليار جنيه، وبلغت استثمارات مشروعات إقليمي سيناء الذي يضم محافظتي شمال وجنوب سيناء، وإقليم القناة الذي يضم محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس والشرقية 3,4 مليار جنيه.

وثمن اللواء محمود شعراوي المتابعة المستمرة من المحافظين لتنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محفظاتهم وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن ما تم إنفاقه خلال خطة العام الحالي، ساهم في تحسين الخدمات بعدة قطاعات خدمية، حيث تم تنفيذ مشروعات لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، باستثمارات 1,7 مليار جنيه.

10,1 مليار جنيه لرصف الطرق

ولفت اللواء محمود شعراوي إلى صرف مبلغ 10,1 مليار جنيه، لرصف الطرق وربط القرى والمدن داخل نطاق كل محافظة لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية بأجمالي 5500 كم لعدد 2400 مشروع رصف موزعة على محافظات الجمهورية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم صرف مبلغ 3,7 مليار جنيه، لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفاً أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين، وشراء معدات نظافة متنوعة حيث تم شراء 1500 معدة نظافة، وتطوير أسواق عشوائية، اضافة إلى إعادة تأهيل معدات النظافة.

1,4 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور

وأضاف أنه تم صرف مبلغ 1,4 مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات، لافتاً إلى صرف 3,8 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات وتشمل رفع كفاءة مقرات المباني الإدارية وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين، بالإضافة الي انه تم صرف مبلغ 1,1 مليار جنية لتنفيذ عدد 50 كوبري ونفق للمشاة والركاب بالمحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي المنصرف من خلال وزارة التنمية المحلية علي المشروعات المنفذة بالمحافظات بلغ 3,3 مليار جنيه حيث تم صرف مبلغ 866 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة، ومبلغ 594 مليون جنيه لتنفيذ كاميرات الرصد المرئي بالمحافظات، و518 مليون جنيه لشراء عدد 38 كسارة، و500 مليون جنيه لتطوير المجازر بالمحافظات، كما تم صرف 435 مليون جنيه لتنفيذ المواقف والأسواق ومنظومة الدفاع المدني والحريق لقري حياة كريمة، بالإضافة إلي 200 مليون جنيه لتدعيم الاحتياجات العاجلة للمحافظات، و 196 مليون جنيه لتنفيذ المخططات التفصيلية وتوقيع نقاط الحيز العمراني.