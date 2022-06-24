ملك الأردن يؤيد إنشاء «ناتو شرق أوسطي»: لدينا قوة انتشار سريع

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه يؤيد إنشاء حلف عسكري يضم دول الشرق الأوسط يشبه حلف شمال الأطلسي «الناتو»، يكون له مهام محددة وواضحة، بحسب تصريحه في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها مسألة تشكيل حلف يشبه حلف الناتو في المنطقة، فسبق ودعا البعض لتشكيل حلف ناتو عربي أو في الشرق الأوسط.

الحاجة إلى ميثاق واضح للحلف المقترح

وأوضح العاهل الأردني أنه ربما يكون حلف «الناتو» معقدا إذا لم تفهم ما هو الميثاق وما هو بيان المهمة، وقال إنه يمكن بناء الحلف مع البلدان ذات التفكير المتشابه، وذلك بحسب مقتطفات من المقابلة التي ستنشر كاملة مطلع الشهر المقبل.

وقال العاهل الأردني: «نحن نتمتع بقوة انتشار سريع ونعمل بنشاط مع الناتو في جميع أنحاء العالم»، موضحا أن العلاقة من منظور أردني هي علاقة شراكة.

عاهل الأردن: أتمنى رؤية مزيد من البلدان في المنطقة تدخل الحلف

وفي نفس السياق، قال العاهل الأردني: «أود أن أرى المزيد من البلدان في المنطقة تدخل بهذا المزيج، ولكن علينا أن نحدد بوضوح ما هو دورنا»، مبينا أن «هذه العلاقة خاصة للغاية ونحن نقاتل جنبا إلى جنب منذ عقود».

عاهل الأردن: سنكون من الأوائل الذين سيؤيدون الحلف الجديد

وأكد ملك الأردن عبدالله الثاني، أنه سيكون من أوائل الأشخاص الذين سيؤيدون إنشاء حلف ناتو شرق أوسطي، «سأكون من أوائل المؤيدين، لكن يجب التفكير في الروابط مع بقية العالم وكيف ننسجم فيه، لذلك يجب أن يكون بيان المهمة واضحا للغاية وإلا سيكون مشوشا للجميع».

وخرجت فكرة الناتو في الشرق الأوسط من قبل في إطار تحركات لمواجهة الإرهاب وما خلفه من فوضى في المنطقة.