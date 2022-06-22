أمين عام حلف الناتو: بوتين أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود

اتهم ينس ستولنبرج الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي «الناتو»، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود، مشيرا إلى أن كلا من روسيا والصين لا تقبلان النظام الدولي القائم على مبادئ وقواعد، وذلك حسبما نقلت «العربية» في نبأ عاجل.

أمين عام الناتو: القمة المقبلة للحلف ستركز على تقويته عسكريا

وقال أمين عام الناتو، إن قمة حلف الشمال الأطلسي المقررة في مدريد، في الفترة من 28 إلى 30 يونيو الجاري، ستُركز على تقوية دور حلف الناتو دفاعيا وعسكريا، حسب قوله.

روسيا والصين تتهمان الناتو بالسعي للهيمنة على العالم

وتتهم كل من روسيا والصين في المقابل الولايات المتحدة التي تتزعم حلف الناتو، بأنها تسعى للهيمنة على العالم، وتكريس أحادية القطب فيه، ويشيرون في المقابل إلى رغبتهم في إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب.