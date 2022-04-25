ملك الأردن يؤكد للرئيس الأمريكي ضرورة احترام الوضع التاريخي للقدس

أكد الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، والرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام البلدين بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

واستعرض ملك الأردن والرئيس الأمريكي، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الاثنين، العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيعها في المجالات كافة.

ملك الأردن يعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه أمريكا

وأعرب ملك الأردن، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في مختلف القطاعات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وعلى صعيد التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، شدد ملك الأردن والرئيس بايدن، على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة؛ لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، التي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم.

وجدد الملك عبد الله الثاني، التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ملك الأردن يؤكد تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل

كما شدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.