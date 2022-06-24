متى ستنكسر الموجة الحارة وتتحسن حالة الطقس؟.. «الأرصاد» تجيب

تمر البلاد بحالة من ارتفاع درجات الحرارة، ويتساءل الكثيرون عن موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة، وهو ما كشفته منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تضرب البلاد اليوم وغدًا، جاءت بسبب الكتل الهوائية الآتية من البحر المتوسط، والتي تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة وإحساس أكبر بارتفاع الحرارة.

موعد تحسن حالة الطقس

وقالت «غانم» إن غدًا السبت، يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، متوقعة انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا السبت، بنسبة بسيطة نظرًا لنشاط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

درجات الحرارة غدا السبت

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 25 يونيو 2022، كما يلي:

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 22

وادي النطرون 36 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 31 22

مطروح 28 22

السلوم 30 23

سيوة 37 21

بورسعيد 31 24

دمياط 31 24

الزقازيق 36 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 22

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 36 22

نخل 35 16

نويبع 38 24

طابا 34 21

كاترين 31 15

الطور 34 24

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 26

بني سويف 37 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 38 25

أبو رماد 37 25

حلايب 36 28

رأس حدربة 34 27