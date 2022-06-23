تحذير عاجل من «الأرصاد» لأصحاب السيارات في الطقس الحار.. احذروا هذا الفعل

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ترك السيارات تحت أشعة الشمس خلال فصل الصيف، تجنبًا لعدم تسببها في حوادث اشتعال.

خطورة ترك السيارات تحت أشعة الشمس المباشرة

وشددت على ضرورة خلو السيارات من أي شيء قابل للضغط، مثل «الولاعات أو الإسبراي»، إذ إن درجة الحرارة المرتفعة تؤثر على المعدن داخل السيارات، وهو ما قد يؤدي لحدوث بعض الحوادث.

وقالت «غانم»، إن أهم عامل بفصل الصيف، يزيد من شعور المواطنين بحرارة الطقس، هو ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو، إضافة إلى التعرض المباشر لأشعة الشمس، مضيفة أن هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة بالجو بصورة كبيرة خلال هذه الفترة.

ذروة الطقس الحار غدًا الجمعة والعظمى بالقاهرة 37

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن غدًا الجمعة هو ذروة ارتفاع درجة الحرارة، وستسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، حيث يسود طقس شديد الحرارة في البلاد خلال فترات النهار.

وقدمت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددًا من النصائح للمواطنين، منها ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خاصة الفترة ما بين 12 ظهرًا والساعة الثالثة عصرًا، حيث تسجل بهذه الفترة أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، وذلك خوفًا من إصابة الأشخاص بضربات الشمس أو بالإجهاد الحراري، مناشدة بضرورة ارتداء غطاء للرأس أو شمسية نهارَا، ومحاولة اختيار أماكن الظل، وارتداء ملابس قطنية.

طقس حار في عيد الأضحى

وناشدت «غانم» المواطنين ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل باستمرار على مدار اليوم، واختيار أماكن جيدة التهوية تجنبًا لنسب الرطوبة المرتفعة، لافتة إلى أن ذروة ارتفاعات درجة الحرارة والرطوبة الناتجة عن المنخفض الهندي، ستكون بشهري يوليو وأغسطس.