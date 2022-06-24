5 نصائح مهمة من «الأرصاد» للمواطنين لمواجهة الطقس الحار غدا

يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في ممارسة أنشطتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة، مما يتطلب منهم اتباع بعض التعليمات حتى يتغلبوا على على الإحساس بالحرارة والتخفيف منها.

ووجهت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين، ويجب عليهم اتباعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، وفق ما كشفه خبراء هيئة الأرصاد.

نصائح للمواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

- إذا اضطر الشخص للخروج في ظل ارتفاع درجات الحرارة، عليه ارتداء واقي للرأس أثناء التواجد خارج المنزل، ووضع واقي الشمس حتى لا يحترق من أشعة الشمس.

- شرب كميات كافية من المياه بصورة مستمرة على مدار اليوم.

- ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون تجنبًا للشعور بالرطوبة المرتفعة.

- عدم التعرض للشمس المباشرة لفترات طويلة.

- إذا كنت في مصيف، فلا تنزل البحر بداية من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر، إذ تكون الشمس ضارة جدا على الجلد في هذا التوقيت.

درجات الحرارة غدا السبت

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 25 يونيو 2022، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت على النحو التالي:

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 22

وادي النطرون 36 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 31 22

مطروح 28 22

السلوم 30 23

سيوة 37 21

بورسعيد 31 24

دمياط 31 24

الزقازيق 36 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 22

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 36 22

نخل 35 16

نويبع 38 24

طابا 34 21

كاترين 31 15

الطور 34 24

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 26

بني سويف 37 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 38 25

أبو رماد 37 25

حلايب 36 28

رأس حدربة 34 27