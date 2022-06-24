الرئاسة: زيارة أمير قطر لمصر تستغرق يومين وتتناول تعزيز العلاقات بين البلدين

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستقبل مساء اليوم بمطار القاهرة، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يحل ضيفاً كريماً على مصر، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

مباحثات ثنائية تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين، لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.