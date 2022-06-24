جمع حليب في اللغة العربية.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة

أجاب الدكتور ربيع عبدالوهاب، معلم لغة عربية، عن جمع حليب في اللغة العربية التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، بالتزامن مع قرب الامتحان الذي يعقد يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري، بنظام البابل شيت وسيتم تسليم كل طالب كتيب المفاهيم والتنبيه عليه بعدم الكتابة عليه أو أخذه مع خارج اللجنة الامتحانية عقب الانتهاء من الامتحان.

وعن جمع حليب في اللغة العربية التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، أضاف «عبدالوهاب» لـ«الوطن»، أنه يمكن جمعها لكن لا يكون الجمع دالاً على الكثرة بل على تعدد الأنواع بمعنى إذا اجتمع لدينا حليب نوق مع حليب بقر مع حليب غنم مثلاً جاز لنا أن نعامله معاملة المفرد الذي له جمع.

جمع كلمة حليب

وقال: «ونقيسه على ما يشبه وزنه فنجمعه على أحلبة وحلبان كما نجمع رغيفا على أرغفة ورغفان»، موضحاً أن جمع حليب يكون إذاً هو حلبان وأحلبة على وزن جمع كلمة رغيف أي رغفان وأرغفة.

تعليمات مهمة من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق منفصل، شددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة، أنه ممنوع منعًا باتًا وضع أي أختام تخص اللجنة على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة (البابل شيت) التي قام الطالب بتسليمها ومراعاة عدم الاستعانة بعمال «الخدمات المعاونة»، من المدارس الخاصة أو اللجوء إلى الندب المحلى وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف السلفة المخصصة للجان السير.

وأكدت في بيان لها أمس، على ضرورة كتابة اسم الطالب، ورقم جلوسه في المكان المخصص لذلك على كراسة الأسئلة واسم الطالب، ورقم جلوسه و«نسخة (كود) الاختبار»، الموجود أسفل كراسة الأسئلة المسلمة للطالب على ورقة الإجابة (البابل شيت) ويُكتب فى خانة «مركز الاختبار» اسم اللجنة التي يؤدى الطالب فيها الامتحان.