وزير التعليم: جمع كلمة «حليب» إشاعة.. والمئات تطاولوا علينا دون تحقق

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حديث الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على جمع كلمة «حليب»، وذلك بعد انتهاء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن هذا السؤال المتداول مجرد إشاعة.

وكتب «شوقي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «دعونا نفكر دقائق من يصنع إشاعة مثل (جمع حليب) بعد الامتحان وكيف أن المئات انهمروا بالتطاول على الوزارة والدعوات السلبية بدون تحقق من المعلومة ولماذا يصنع مثل هذه الإشاعة؟».

وتابع: «السبب واضح وهو تصدير رأى عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شئ من أجل المكاسب من النظام القديم البائس».