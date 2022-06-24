قدم إبراهيم موسى، مدرس لغة عربية، مراجعة اللغة العربية فرع النحو بالإجابات لطلاب الثانوية العامة 2022، شاملة مجموعة من الأسئلة والإجابات النموذجية من منصة محتوى نجوى ليمتد، التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة التي تركز على الفهم قبل انطلاق الامتحانات، والتي تبدأ اعتباراً من يوم الأحد بمادة اللغة العربية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وقال «موسى» لـ«الوطن»، إن مراجعة اللغة العربية فرع النحو بالإجابات لطلاب الثانوية العامة 2022 عبارة عن 61 صفحة شاملة أسئلة "اختيار من متعدد" بإجابتها لمختلف الدروس المقررة على الطلاب في فرع النحو، لافتا إلى أن فرع النحو عليه 20 درجة أي بنسبة 25% من الدرجة المقررة للامتحان.

بالصور.. مراجعة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2022

مراجعة اللغة العربية فرع النحو

وبالتزامن مع تحديد شكل مراجعة اللغة العربية فرع النحو بالإجابات لطلاب الثانوية العامة 2022، أكد إبراهيم موسى، على الطلاب بضرورة عدم التسرع في الخروج من اللجنة بمجرد الانتهاء من الحل فمراجعة الإجابات للحلول ضرورية بعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة والتزام الهدوء وتجنب التوتر أو الحديث مع أي زميل أو زميلة في اللجنة وضرورة التوجه بالسؤال للملاحظ حول أي شيء يريد الطالب الاستفسار عنه أو وجود مشكلة في كراسة الأسئلة أو قطع في ورقة البابل شيت.

يمكن الحصول على مراجعة اللغة العربية عبر «الوطن» من هنــا.

وشدد على ضرورة التزام الطالب بملء البيانات بدقة بحسب تعليمات الملاحظين وخاصة الاسم رباعياً كاملاً ورقم الجلوس، لافتاً إلى أن الامتحان يشمل أسئلة تخاطب المستويات العليا من الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2022، تعقد ورقياً بنظام البابل شيت في المدارس في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً، ويتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.