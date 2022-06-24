جمع أصعب 10 كلمات في اللغة العربية.. منها «قفة» التي ذكرها مبروك عطية

تطرح بعض المفردات إشكالات في التعامل اللغوي السليم معها جمعا أو تثنية أو إفرادا، فهناك كلمات عديدة يصعب جمعها في اللغة العربية، يحتار الكثيرون في جمعها ومن أشهر الأمثلة لهذه الكلمات «حليب، سكر، إنسان، بؤبؤ، وحي، قفة، أخطبوط، نعناع، امرأة، وشاي»، منها ما ورد في امتحانات الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية، والتي أحدثت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما جعلها تتصدر محركات البحث.

جمع أصعب الكلمات في اللغة العربية

وكشف الدكتور جودة مبروك، عميد كلية الآداب جامعة بني سويف السابق، عن جمع عدد من الكلمات التي تثير الجدل، ويكثر البحث عنها، موضحاً أن بعض الكلمات التي قد ترد على ألسنة بعض الناس تكون من الغريب اللغوي الذي يبعد عن الأذهان وعن استعمال الناس، ونحن نفضل في اللغة الابتعاد عن مثل هذه الكلمات، ويجب أن يكون الحديث في ما يسمى بالكلمات القياسية أو الجمع القياسي الذي يسير على قاعدة واحدة.

جمع كلمة حليب

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنظر في بعض الكلمات المفردة مثل كلمة حليب سنرى أن هذه الكلمة اسم جنس، واسم الجنس هو الذي يطلق على الكثير والقليل ولذا جاءت بعض المعاجم العربية، تخلو من هذا الجمع، فجاءت بالمفرد ولم تأت بالجمع، وهي معاجم مهمة في العربية، ولكن بعض المعاجم جاءت بجمع هذه الكلمة فقالوا جمع كلمة حليب حلبان وأحلبة، وإن كان استخدامها قليلا للغاية، ويكاد لا يستخدم، لذا يفضل الابتعاد عن مثل هذه الكلمات التي جمعها لا يفيد وجهلها لا يضر.

جمع كلمة وحي

وتابع د. جودة مبروك: «أيضا من ضمن الكلمات التي في الغالب ننظر إليها على أنها لم ترد جمعاً إلا في متاحف اللغة، إن جاز التعبير، وهي كلمة وحي، لأن الوحي عندنا هو وحي واحد فقط وهو سيدنا جبريل، فبالتالي الوحي واحد لا يجمع، ولدينا بعض الكلمات لا يجوز جمعها في اللغة، وهي ما كان منها واحد فقط، ومن ضمن هذه الكلمات لفظ الجلالة الله لا يجمع لأنه لا يوجد إله سوى الله، مشددا على أن كلمة آلهة، ليست جمعاً لكلمة الله، ولكن بعض معاجم اللغة جاء بجمع كلمة وحي «وُحِىّ»، وهي نفس صورة الكلمة، مع ضبط مختلف بضم الواو، وكسر الحاء، وتشديد الياء.

جمع كلمة بؤبؤ

وأوضح أستاذ اللغة العربية: يأتي جمع كلمة بؤبؤ «بآبئ»، مثلما تجمع كلمة لؤلؤ على لآلئ، استنادا على أن الجمع يكون قياسيا، ولكن هذا الاجتهاد المبني على القياس لا يجد له شواهد أو أمثلة من التراث اللغوي.

جمع كلمة أخطبوط

وعن جمع كلمة أخطبوط، قال «مبروك»: «أحيانا يقولون فيها أخطبوطات، أخاطب وأخاطيب»، مؤكدًا أن كل هذه الكلمات وردت في معاجم اللغة ومتاحفها، مشيراً إلى أنه عند جمع هذه الكلمة يتم اقتصاص بعض حروفها اعتباطًا لأن الكلمة في المفرد معقدة.

جمع كلمة إنسان

وأكد جودة مبروك أن كلمة إنسان تجمع على أناسي، استنادا إلى ما ورد في القرآن الكريم و"أنَاسِيّ كثير".

جمع كلمة "قفة"

وعن جمع كلمة قفة التي ذكرها الدكتور مبروك عطية في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية، أوضح أستاذ اللغة العربية أنها تجمع على الجمع القياسي لها، وهو قُفف.

جمع كلمة سكر

وتابع أستاذ اللغة العربية، أن كلمة سكر تعد من كلمات أسماء الجنس التي تدل على القليل والكثير، وإن كانت مفردة تجمع على سكاكر، وإن كان المصطلح جمعا فله مفرد وهو سكرة، فأحيانا ينظر له على أنه مفرد، وأحيانا ينظر إليه على أنه جمع.