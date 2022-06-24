«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة غدا.. وتحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة

شهدت البلاد اليوم، موجة حارة شعر بها الجميع في كافة الأنحاء، مما جعل الكثيرون يبحثون عن درجات الحرارة غدًا، ويتساءلون متى ستستقر حالة الطقس، وتنكسر تلك الموجة التي ضربت البلاد اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو الجاري، وهو ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

وتقدم لكم بوابة «الوطن» فيما يلي، تفاصيل درجات الحرارة غدًا، وفقًا لما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، والذي تم نشره عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حالة الطقس غدا

ويتوقع الخبراء أن يسود غدًا السبت الموافق 25 يونيو، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، بجانب نشاط الرياح وارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة غدا

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدًا السبت الموافق 25 يونيو 2022، والتي جاءت كما يلي:

القاهرة 35 23

الإسكندرية 30 22

وادي النطرون 36 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 31 22

مطروح 28 22

السلوم 30 23

سيوة 37 21

بورسعيد 31 24

دمياط 31 24

الزقازيق 36 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 22

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 36 22

نخل 35 16

نويبع 38 24

طابا 34 21

كاترين 31 15

الطور 34 24

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 26

بني سويف 37 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 38 25

أبو رماد 37 25

حلايب 36 28

رأس حدربة 34 27