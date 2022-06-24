في ذكرى وفاته.. حكاية عشق الشيخ شعيشع للأهلي وأم كلثوم وعلاقته بحكام العرب

قال الدكتور محمد حسام نجل المقرئ الشهير أبو العينين شعيشع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة، إن والده كان يستمع إلى موسيقى بيتهوفين وكان يبكي عندما يستمع إلى المطرب محمد عبد الوهاب ، كما كان يمتلك عودا وكان يلعب عليه في بعض الأوقات.

وأضاف خلال الحلقة الخاصة عن ذكرى رحيل الشيخ شعيشع أنه كان أهلاويا رغم أن عائلة والدته كانت مغرمة بالزمالك إلى حد كبير، كما أنه كان يحب الخروج كثيرا خاصة في منطقة مصر الجديدة والزمالك عند أسرة والدتي وكانت الأسرة جميعا إلى جروبي الشهير بوسط البلد.

وأوضح أن والده الشيخ شعيشع كان يعتبر أم كلثوم وعبد الوهاب من الأصوات الجميلة مشيرا أنه اوصاهم في أيامه الأخيرة بالمحبة وفعل الخير، وتوفي على أثر جلطة مفاجئة في المخ.

جامع تراث الشيخ شعيشع

من جانبه، قال الكاتب الصحفي مصطفى عنز جامع تراث الشيخ أبو العينين شعيشع خلال لقائفي البرنامج ذاته، إن الشيخ سجل القران الكريم بصوته وأهداه للملك فيصل، كما كانت تربطه علاقة قوية جدا بحاكم الإمارات الشيخ زايد والرئيس السوري شكري القواتلي كما أنه ذهب إلى القدس وتحديدا المسجد الأقصى وقرأ القران بداخله لمدة تصل إلى 90 يوما متواصلة، وشارك في غسل الكعبة بعد ذلك وبكى بكاءً شديدا داخل الكعبة بعد أن استجاب الله لدعوته وشارك في غسل الكعبة

طلب المسجونون العراقيون مقابلته أثناء زياراته بغداد.. فوافق على الفور

وروى «عنز» أحد المواقف أثناء الزيارات الخارجية للشيخ، إذ كان في زيارة لدولة العراق وعرف المسجونون العراقيون ذلك وطلبوا لقاءه وعلم بذلك ووافق على طلبهم.

وقال «شعيشع» للحكومة العراقية: «إذا لم اقابل المسجونين العراقيين سأغادر العراق فورا»، وبالفعل وافقت الحكومة العراقية على طلبه وقابلهم وقرأ لهم القرآن.