أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 25-6-2022 مقابل الجنيه المصري

يهتم رجال الأعمال والمستثمرون والعاملين بالخارج في الدول المختلفة، بمتابعة أسعار العملات بشكل يومي وما يحدث فيها من تغيير مقارنة بالجنيه المصري، من دولار أو دينار أو يورو أو ريال سعودي وغيرها.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 25 يونيو.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.71 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.79جنيه للبيع، و18.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وسجل اليورو في بنك مصر لنحو 19.75 جنيه للبيع و19.86 للشراء، وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.75 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.88 جنيه للبيع و19.73 للشراء، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 19.75 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع، سجل سعر اليورو 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5 جنيهات للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر لنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 22.88 جنيه للشراء و23.03 للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد لنحو 22.82 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.94 جنيه للشراء و23.04 جنيه للبيع.