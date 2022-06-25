سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 25-6-2022 في البنوك المصرية

نظرا لكونه العملة الأجنبية الأعلى مقابل الجنيه المصري، يبحث عنه الكثيرون في مختلف الأنحاء، إذ يحظى سعر الدينار الكويتي باهتمام العديد من الأشخاص، خاصة من العاملين في دولة الكويت أو ذويهم.

وحرصا على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 25 يونيو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي اليوم 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك الأهلي لنحو 61.14 جنيه للبيع مقابل 58.63 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك الأهلي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم السبت نحو 57.27 جنيه للشراء مقابل 61.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 25 يونيو 2022 نحو 57.49 جنيه للشراء، مقابل 61.21 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدينار في بنك الكويت الوطني اليوم السبت نحو 57.49 جنيه للشراء مقابل 61.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.73 جنيه للشراء مقابل 61.14 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم السبت 25 يونيو 2022.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وشهد سعر الريال السعودي استقرارًا في عدد من البنوك، وجاء كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 5.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، كما جاء نفس السعر في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر حيث وصل إلى نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع.