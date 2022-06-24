سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24-6-2022 في البنوك المصرية

يعد الدينار الكويتي أعلى عملة أجنبية مقابل الجنيه المصري، ما يجعل الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون تلك العملة، سواء كانوا من العاملين في دولة الكويت أو ذويهم، يبحثون عن سعر الدينار الكويتي بشكل يومي.

وحرصا على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي اليوم 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع، مع بداية تعاملات اليوم في الأسواق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل، اليوم الجمعة، سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 57.27 جنيه للشراء مقابل 61.20 جنيه للبيع، مع بداية تعاملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 نحو 57.49 جنيه للشراء، مقابل 61.21 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدينار في بنك الكويت الوطني اليوم الجمعة نحو 57.49 جنيه للشراء مقابل 61.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة لنحو 61.14 جنيه للبيع مقابل 58.63 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.73 جنيه للشراء مقابل 61.14 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الجمعة 24 يونيو 2022.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وشهد سعر الريال السعودي استقرارا في عدد من البنوك، إذ سجل في بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 5.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، بينما بلغ بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع.