سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23-6-2022 في البنوك المصرية

تختلف أسعار العملات الورقية من بنك لآخر، لذا تحدث يوميا البنوك العاملة بالقطاع المصرفي أرقام بيع وشراء العملات باستمرار، بما فيها سعر الدينار الكويتي نظرا لأنه أحد عملات الخليج ذات الاهتمام الواسع في الأسواق المصرية.

ويرصد موقع «الوطن» في إطار الخدمات التي يقدمها لقرائه، بخصوص أسعار العملات الاجنبية والعربية والأجنبية، سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022، في السوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23 يونيو 2022 نحو 57.49 جنيه للشرا، مقابل 61.21 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار في بنك الكويت الوطني اليوم الخميس نحو 57.49 جنيه للشراء مقابل 61.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس لنحو 61.14 جنيه للبيع مقابل 58.63 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.73 جنيه للشراء مقابل 61.14 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الخميس 23 يونيو 2022.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل اليوم الخميس سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 57.27 جنيه للشراء مقابل 61.20 جنيه للبيع، مع بداية تعاملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي اليوم لنحو 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع، مع بداية تعاملات اليوم فى الأسواق المصرفية المصرية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بينما واصل اليوم الخميس سعر الريال السعودي استقراره في عدد من البنوك، إذ سجل في بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 5.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، بينما بلغ بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع.