الطب الشرعي: المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف لا يتعاطى المخدرات

أكد تقرير الطب الشرعي لـ محمد عادل محمد إسماعيل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام أبواب جامعة المنصورة، يوم الاثنين الماضي، والخاص بتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات للمتهم من عدمه وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، أن جميع التحاليل التي أجريت له سلبية وأنه لا يتعاطى أو مدمن لأي نوع من أنواع المواد المخدرة أو الكحوليات.

مقتل الطالبة نيرة أشرف

ويذكر أنه يوم الاثنين الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغا بمقتل طالبة علي يد زميلها أمام جامعة المنصورة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى نيرة أشرف 20 سنه طالبة بالفرقة الثالث بكلية الآداب جامعة المنصورة، وبالفحص تبين أنها جثة هامدة ومصابة بعدة طعنات في الصدر والبطن بالإضافة إلى جرح ذبحي بالرقبة.

وكشفت التحريات عن أن زميل المجني عليها، ويدعى محمد عادل بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

تشريح جثة المجني عليها

وتم نقل جثة المجني عليها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة وزملاء المجني عليها لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة عرض المتهم على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير تلك المواد من عدمه.