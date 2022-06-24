القاتل أصابها بـ17 جرحا.. تقرير الصفة التشريحية للطالبة نيرة أشرف

أوضح تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الطالبة نيرة أشرف، التي قتلت على يد زميلها، أنها أصيبت بـ17 جرحا نتيجة للطعنات التي وجهها لها زميلها أمام بوابة توشكى الخاصة بجامعة المنصورة أثناء توجهها إلى امتحانات نهاية العام الدراسي، وأرفق التقرير في القضية رقم ‏‏11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنوب ‏المنصورة.

17 جرحا في جسد نيرة أشرف

وثبت بتقرير الصفة التشريحية والخاص بالمجني عليها نيرة أشرف، أنه بتشريح جثمانها تبين أن جميع إصاباتها حيوية حديثة وهي عبارة عن: 17 جرحا، حوافها محمرة ومستوية واقعة بكل من خلفية فروة الرأس، وخلفية راحة اليد اليسرى طوله حوالي 5 سنتيمترات، وحشية مفصل الرسغ، اثنان بوحشية العضد الأيسر، وخلفية المرفق الأيسر، اثنان بخلفية أسفل العضد، خلفية العضد الأيسر، 3 بالجانب الأيسر، اثنان بيمين مقدم العنق بوضع مستعرض، يمين العنق بوضع مستعرض، خلفية السلامية البعيدة لأصبع الإبهام الايمن طوله حوالي 3 سنتيمترات، وحشية الإصبع السبابة الأيمن وتحدث من مثل التعدي عليها بآلة صلبة ذات نصل حاد أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط له «سكين» وفي تاريخ معاصر للواقعة.

جرح طعني بمنتصف الجانب الأيسر

جرح طعني يقع بمنتصف الجانب الأيسر وهو يحدث من مثل التعدي عليها بآلة صلبة ذات نصل حاد وطرف مدبب أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل حرز السلاح المرسل «سكين» وفي تاريخ معاصر للواقعة.

وجرح ذبحي بخلفية العنق بوضع مستعرض محدثا خلعا بين الفقرتين الثالثة والرابعة وهو يحدث من مثل التعدي عليها بآلة صلبة ذات تصل حاد أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل حرز السلاح المرسل «سكين» وفي تاريخ معاصر للواقعة.

عدد اثنان خدش محمر اللون واقع بكل من وحشية أسفل الساعد الأيسر، أعلى يسار الصدر وهي تحدت من مثل الاحتكاك بجسم خادش رفيع أيا كان نوعه ويجوز حدوثها في تاريخ معاصر للواقعة.

وترجع الوفاة إلى حالتها الإصابية الحيوية الحديثة الطعنية السالف بيانها بالصدر وما نجم عنها من قطع بالرئة اليسرى وكذا إصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة، ما أدى الى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة.

تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية

وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية - الخاص بفحص الهاتف المحمول للمجني عليها نیرة أشرف، احتواؤه على العديد من المحادثات والمراسلات الواردة من حساب المتهم وعدة حسابات أخرى تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا.

إقرار المتهم بالتحقيقات

وأقر المتهم «محمد ع»، بالتحقيقات تفصيليا بارتكابه الواقعية بأن بيَّت النية على إزهاق روح المجني عليها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي لها، وأعد لذلك سلاحا أبيض «سكين» وما إن ظفر بها أمام جامعة المنصورة حتى باغتها وطعنها عدة طعنات وأتبع ذلك بنحرها.