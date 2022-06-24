«بهاء المري» قاضي قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف.. تاريخ طويل في الأدب القضائي

أديب وقاضٍ مفوه، يجلد الجناة بكلماته التي تقع عليهم كحد السيف، فيعاقبهم بكلماته لهم مع كل حكم يصدره على متهم ارتكب جرما كبيرا، إنه المستشار بهاء الدين المري، قاضي قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف، والمرتقب أن يتم محاكمة المتهم أمامه يوم الأحد 26 يونيو الجاري بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية.

عشق قاضي قضية طالبة المنصورة اللغة العربية، ونظم كلماته التي يوجهها للمتهمين قبل صدور أحكامه عليهم، ويَحذر المحامون في أخطاء اللغة العربية أمامه لأنه سرعان ما يصححها لهم، فهو القاضي والأديب الذي له العديد من المؤلفات الأديبة سواء في القصة أو القانون.

مؤلفات قاضي قضية طالبة المنصورة

ويعتبر النقاد والأدباء المستشار بهاء الدين المري أديبا من كُتاب الأدب القضائي والذي افتقدت الساحة الأدبية مثله، منذ مؤلفات ‏توفيق الحكيم التي كان آخرها منذ 80 سنة، وأطلقوا عليه أديب القضاة وقاضي الأدباء، وله العديد من المؤلفات الأدبية في الرواية والقصة القصيرة والشعر منها رواية «أنا خير منه» و«يوميات ‏وكيل نيابة»، و«يوميات قاض»، و«حكايات قضائية»، و«برجولا»، و«لحظة انهيار»، وقصص قصيرة «حيرة أمل» ‏و«فيض الخاطر»، وشعر «الحب قبل المداولة»، وله أيضًا مؤلفات تاريخية واجتماعية، منها «القتل باسم الوطن ‏والدين»، و«العزة بالإثم»، و«دنشواي»، و«القضاء في الإسلام»‎.‎

قضايا هامة نظرها قاضي قضية طالبة المنصورة

‎ووجه المستشار بهاء الدين المري، كلمات قاسية لأحد المتهمين في قضية شغلت الرأي العام، وهي لشاب استعان بصديقه لهتك عرض أخته طمعا في الميراث، فوجه إليه كلماته قبل أن يحكم عليه قائلا «عريتها لغريب ينهش لحمها، ولم ترع فيها يا أخاها إلّا ولا ذمة»، وفي قضية أخرى وجه لمغتصب طفلته «وطأت بنتك ونهشت لحمك وذبحت الأبوة»، بينما قال لقاتل صهره حرقا بالمنصورة «فكرت بالقتل وأنت تقرأ القرآن».

ولقاضي قضية طالبة المنصورة تاريخ قضائي طويل، فقد عمل وكيلا للنائب العام منذ منتصف الثمانينيات، ثم قاضيًا بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، ورئيسًا لنيابة كفر الشيخ ‏الكلية، ومستشارًا ورئيسًا بمحاكم جنايات بني سويف وطنطا والعريش والإسكندرية والإسكندرية ‏الاقتصادية، ورئيسًا لمحكمة جنايات كفر الشيخ، وأخيرًا رئيسًا لمحكمة جنايات المنصورة، وانتدب للتدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية منذ عام 2005 وحتى الآن.

إحالة المتهم بقتل نيرة أشرف للجنايات

يذكر أن المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، تمت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به، حيث وجهت إليه النيابة العامة اتهامات بقتل الطالبة المجني عليها «نيرة» عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم عل قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها.