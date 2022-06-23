أقوال شهود الإثبات في واقعة مقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة

استمعت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، إلى أقوال 25 شاهدا في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإضافة إلى تحريات المباحث، وأرفقت بالقضية أقوال الشهود وأدلة الإثبات، وذلك في القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، المقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، وأكد الشهود أن المتهم باغتها بعدة طعنات ثم نحرها، وأنه كان يريد الارتباط بها ورفضت.

نيرة اعتادت الذهاب للكلية بصحبة 3 زميلات

أقرت «ر. م.» طالبة بكلية آداب جامعة المنصورة، في أقوالها، باعتيادها والمجني عليها و3 طالبات آخريات، باستقلال الحافلة الخاصة بشركة خاصة لنقل الطلاب، لإقلالهن إلى وجهتهن جامعة المنصورة، وما أن اقتربن من الحرم الجامعي، حتى باغت المتهم المجني عليها من الخلف وطعنها بسلاح أبيض «سكين» عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وأردفت برغبته الارتباط عاطفيا بالمجني عليها واعتياده التعرض لها، سعيا للتواصل معها وتهديده الدائم لها بالإيذاء، مؤكدة تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

طالبة: المتهم اعتاد تهديد نيرة بالإيذاء

اتفقت الشاهدتان الثانية والثالثة في نفس الأقوال، وأردفت الثالثة برغبة المتهم الارتباط بالمجني عليها منذ التحاقهما بالجامعة، مؤكدة اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به، بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، ما ألجأها إلى تحرير عدة محاضر ضده.

بحث المتهم عن توقيت ذهاب نيرة للجامعة

ولفتت الشاهدة الرابعة إلى سعي المتهم للتواصل معها قبل الواقعة بأيام، عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب»، للوقوف على توقيت استقلال المجني عليها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته.

مشاهدة طالب للمجني عليها مسجاة على الأرض

وشهد «ع. و» طالب الشاهد الخامس، أنه حال تواجده بمحيط الواقعة، أبصر المجني عليها مسجاة أرضا تذرف دما، والمتهم طاعنا إياها بسلاح أبيض «سكينا» عدة طعنات، فهم بالذود عنها فهدده المتهم، فحال دون إفلاتها من قبضته، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

بينما قال «إ. ع» حارس أمن بجامعة المنصورة، تمكنه من شل حركة المتهم، وتقييده لحين ضبطه عقب إزهاق روح المجني عليها.

وأكد «م. ج»، فرد أمن بشركة خاصة، أنه حال مباشرته لعمله أبصر المجني عليها حال نزولها من الحافلة، وتتبع المتهم لها، فتنامى إلى سمعه صياح المارة، وباستبيانه الأمر أبصر المتهم محرزا سلاحا أبيض «سكين»، عليه آثار دماء، وقد تمكن الأهالي من تقييده وشل حركته، والمجني عليها مسجاة أرضا تنزف دما، وأعزي قصد المتهم إلى إزهاق روحها.