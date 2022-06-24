سفير قطر بمصر: العلاقة بين البلدين أخوية وتاريخية.. ونستثمر في جميع المجالات

علق السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة على زيارة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر لمصر، مؤكدًا أهمية الزيارة في دفع مسار العلاقات قدما بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، فالعلاقة بين البلدين تاريخية وأخوية.

وأوضح سفير دولة قطر بالقاهرة في تصريحات إعلامية نشرتها الصفحة الرسمية لسفارة قطر على موقع «تويتر» أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لمصر اليوم، من شأنها الدفع قدما بمسار العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وأن تعزز المنحى الإيجابي لها منذ اتفاق العلا.

الزيارة تتويج للجهود والاتصالات وتبادل الزيارات الأشهر الماضية

وأعتبر أن زيارة أمير قطر لمصر ولقاءه مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي تتويجا للجهود والاتصالات وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين على مدى الأشهر الماضية، وتصب في صالح علاقات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار السفير القطري أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم وحالة عدم اليقين وعدم الاستقرار تفرض العديد من التحديات أمام الحكومات والشعوب، ما يتطلب التشاور بين قيادتي البلدين لتبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء التعامل الأمثل مع هذه المسائل والقضايا.

تعاون مستقبلي يحقق المصالح المشتركة للبلدين

وأشاد السفير القطري بالقاهرة بالمسار الذي بلغته العلاقات القطرية المصرية منذ تسلمه مهام عمله سفيرا لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وأثنى سعادته على الزخم المتزايد في الحراك المتعلق بها، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية انعقادا منتظما للجنة المتابعة بين البلدين، وزيارات متبادلة على المستوى الوزاري ومستوى كبار المسؤولين، وأسست لتعاون مستقبلي يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين.

وأكد «آل شافي» أن العلاقات مع مصر أخوية وتاريخية، موضحا أن قطر تعتبر مستثمرا بمصر في جميع القطاعات، وستستمر استثماراتها في مصر كما استمرت الروابط التاريخية بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تحقق الزيارة النتائج المرجوة وأن تفتح آفاقا أرحب في مسار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.