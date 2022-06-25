16 فئة مستهدفة في الحوار الوطني.. وتوجيه 400 دعوة للقوى السياسية

كشفت إدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن موعد انطلاق أولى جلساته المقرر لها في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، موضحة أن الدعوة لاقت حالة من الارتياح وردود الفعل الإيجابية من قبل الرأي العام، من خلال تفاعل فئات المجتمع كافة معها، مشيرة إلى اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقًا عامًا للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.

توجيه أكثر من 400 دعوة لمختلف القوى السياسية

ووفقا لما أعلنته إدارة الحوار الوطني، تم دعوة ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لتوسيع قاعدة المشاركة وذلك لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية حول الحوار الوطني، إذ وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب أكثر من 400 دعوة، للأحزاب والنقابات، الإتحادات، الشخصيات العامة، ومختلف الجهات.

الفئات المستهدفة من الحوار الوطني

وحددت إدارة الحوار الوطني الفئات المستهدفة في الحوار الوطني، وهي:

ـ الأحزاب السياسية "مؤيد، معارض، وسط".

ـ مجتمع مدني وجمعيات أهلية.

ـ النخبة السياسية والفكرية.

ـ صحفيين، إعلاميين، فنانيين، ومثقفين.

ـ مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ـ اتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.

ـ القوى الطبيعية "شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية ـ الصعيد ـ النوبة".

ـ المجالس القومية المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.

ممثلي الأزهر والكنيسة.

ـ الشخصيات الحقوقية والمعارضة.

ـ المراكز البحثية والجامعات.

ـ النقابات.

ـ أصحاب المعاشات وعمل وفلاحين.

ـ الشباب.

ـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة.

آليات المشاركة في الحوار الوطني

وحول آليات المشاركة، أطلقت إدارة الحوار استمارة إلكترونية لتسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، وبلغت حجم استمارات طلب المشاركة 69 ألف و530 استمارة، فيما وجهت دعوات للجهات المختلفة والشخصيات العامة والاعتبارية وصل عددها أكثر من 400 دعوة، استهدفت ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لتوسيع قاعدة المشاركة، لضمان تمثيل جميع الفئات وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية والفعالية.