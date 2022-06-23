ضياء رشوان يكشف 15 اسما يشاركون في الحوار الوطني: ناجح ابراهيم من بينهم

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن بعض الأسماء التي ستشارك في الحوار الوطني، والتي تم توجيه الدعوة لها للمشاركة.

المشاركون في الحوار الوطني

وأكد ضياء رشوان خلال تقديمه حلقة برنامجه «مصر جديدة» المذاع عبر فضائية «etc» أن الدعوة وجهت بالفعل لعدد كبير من الأسماء للمشاركة في الحوار الوطني منها:

1- اللواء فؤاد علام.

2- الدكتور عماد جاد.

3- جورج إسحاق.

4- عصام الاسلامبولي المحامي.

5- الدكتور علي الدين هلال.

6- الدكتور محمد السعيد إدريس المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو حزب الكرامة.

7- الدكتور أشرف العربي مدير معهد التخطيط ووزير التخطيط السابق.

8- الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق.

9- الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق.

10- النائب ضياء الدين داوود.

11- مجدي عبدالحميد الناشط في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية.

12- الدكتور ناجح إبراهيم والذي كان علامة مهمة نظرًا لأنه كان من الجماعة الإسلامية وشارك في سنوات العنف وكان رائدًا في سنوات المراجعة وقاد المراجعات عام 1997 وظل حتى اليوم يقود المراجعات التي قام بها.

13- الدكتور زياد بهاء الدين.

14- الدكتور منير فخري عبدالنور.

15-الدكتور حسام عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق