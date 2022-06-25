فيديوهات حصرية وكواليس جديدة عن حياة الشيخ أبو العينين شعيشع «فيديو»

بث برنامج «بالخط العريض» الذي عرضته قناة الحياة، اليوم، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، فيديوهات حصرية وكواليس جديدة عن حياة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع نقيب القراء الأسبق بمناسبة ذكرى وفاته الـ11، فضلا عن قرب حلول ذكرى مئويته أغسطس المقبل.

آية تلاها الشيخ في عزاء ملكة العراق

وفي حلقة خاصة واستثنائية، بث البرنامج تسجيلات نادرة عن الشيخ في العراق وإذاعة الـ bbc وابتهال نادر، بالإضافة إلى الكشف عن تفاصيل الآية التي تلاها الشيخ شعيشع من سورة القصص واشتهر بتلاوتها وزادت من معجبيه ومستمعيه، حيث تلاها في عزاء ملكة العراق.

واستضافت الإعلامية إيمان أبو طالب لأول مرة الدكتور محمد حسام نجل الشيخ أبو العينين شعيشع، عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كشف جانبا من كواليس وتفاصيل حياة الشيخ التي لا يعرفها كثيرون، وانتماء والده الكروي، فضلا عن تفاصيل مرض الشيخ قبل وفاته.

كما استضافت إيمان أبو طالب محمد عوض اليماني حفيد الشيخ شعيشع الذي كشف عن جانب مختلف في حياة جده والذي يتعلق بعلاقاته بالوسط الفني لا سيما الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنانة أم كلثوم.

واستضاف برنامج بالخط العريض أيضا مصطفى عنز الذي تولى جمع تراث الشيخ أبو العينين، حيث سرد كواليس وتفاصيل بعض من حفلاته الخارجية خاصة في العراق وقراءته للمساجين العراقيين وفي عزاء ملكة العراق، فضلا عن مناسبة الآية التي اشتهر بتلاوتها من سورة القصص.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء.