حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع: قرأ القرآن على قبر عبدالناصر 3 أيام

قال محمد عوض اليماني، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة، إن جده الشيخ شعيشع كان حريصا على زيارة مسقط رأسه مدينة بيلا كفر الشيخ، وكان يبدأ يومه بصلاة الفجر ثم قراءة القرآن، ثم يحتسي القهوة الخاصة به ويتناول الإفطار ثم يتلقى الزيارات العائلية بعد ذلك في الصباح من أقاربه وأهله، وبعد الانتهاء من ذلك كان يذهب إلى اهل بلدته للمشاركة في المناسبات الخاصة بهم سواء عزاء أو أفراح.

وأضاف «اليماني» أن الشيخ شعيشع أوصاهم قبل وفاته بالأمانة وجبر الخواطر وزيارة الأصدقاء والأهل: «كان يربي فينا القيم والمبادئ وجاهد كثيرا لإنشاء نقابة القراء عام 1988»، مشيرا إلى أن الملوك الدول كانوا يستقبلونه استقبال الرؤساء.

وواصل أنه أصيب بالتهابات حادة في أحباله الصوتية في بداية الستينيات، ما أبعده عن قراءة القرآن الكريم وهو ما انعكس على نفسيته بشكل سيء وتعرض لموجه من الاكتئاب ولكن سرعان ما تجاوزها بمجرد شفائه من الالتهابات.

أناشد شيخ الأزهر بإطلاق اسم جدي على أحد المعاهد الأزهرية أسوة بالطبلاوي

وقال محمد عوض اليماني حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع إن جده الشيخ شعيشع مات والده وهو عمره 9 سنوات، وتأثر بذلك تأثرا شديدا وحزن حزنا كبيرا وهو ما انعكس على شخصية وصوت وقراءة الشيخ شعيشع لذلك أطلقوا عليه صوت الصبا أو الصوت الباكي.

وروى حفيد الشيخ شعيشع أنه خلال عقد قرانه، رفض المأذون أخذ بطاقة الشيخ شعيشع كشاهد على الزواج وقال: «مين في مصر ميعرفش الشيخ شعيشع».

وتوجه حفيد الشيخ شعيشع بمناشده إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بإطلاق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع على أحد المعاهد الأزهرية في مدينة بيلا بكفر الشيخ أسوة بالشيخ الطبلاوي في مدينة تلا بالمنوفية.

السنباطي استوحى لحن أغنية ولد الهدى من صوت الثاني

وأشار إلى أن جده كان صديقا للملحن رياض السنباطي، الذي أكد من أنه استوحى لحن أغنية «ولد الهدى» من صوت الشيخ أبو العينين شعيشع، لافتا إلى أن أم كلثوم تدخلت في إحدى المرات للصلح بين جده والشيخ مصطفى إسماعيل بسبب الاختلاف على الأجر في إذاعة القرآن الكريم، مضيفا أن جده كان دارسا لمقامات الموسيقى.

كانت تربطه صداقة قوية بعبد الناصر وأقام على قبره 3 أيام يقرأ القرآن

وشدد على أن جده أصلح التالف من تسجيلات إذاعة القرآن الكريم للشيخ محمد رفعت بصوته الشخصي، كما أنه كانت تربطه صداقة قوية بالزعيم جمال عبد الناصر، حيث مكث على قبره 3 أيام يقرأ له القرآن الكريم، كما كان تربطه علاقة صداقة أيضا بالملك فاروق.