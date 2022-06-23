هاني شاكر: قبلنا اعتذار حسن شاكوش.. ونعيش فترة فساد فني

علق المُطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أزمة النقابة مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، مؤكدا أن لجنة التظلمات بالنقابة قد قبلت التظلم الثالث المقدم منه، بعد فحص أسبابه ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف، ومدى التزامه بقرارات النقابة والعقوبات المفروضة عليه، واعتذاره المتكرر عن ما اقترفه من أخطاء في حق شعبة من أهم شعب الموسيقي، وهي «الإيقاع».

مصر تفتقد لفن الزمن الجميل

وأضاف «شاكر»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على شاشة «ETC»، أن حسن شاكوش قدم اعتذار لمجلس نقابة المهن الموسيقية وقبل الاعتذار، موضحًا أن هناك فساد فني نعيشه الآن، كما أن مصر تفتقد لفن الزمن الجميل، عندما كانت الأسرة تجتمع من المحيط للخليج أمام شاشة التلفزيون لمتابعة حفلات الماضي، لافتا إلى أن البعض أصبح يتابع الفن الذي يُقدم على السوشيال ميديا فقط.

إيجاد حالة فنية مضادة تتسم بـ«الجمال»

وأشار نقيب المهن الموسيقية، إلى أن الكثير من المواطنين أصبحوا يعتبرون أن الفن الذي يقدم على منصات التواصل الاجتماعي هو الحقيقي، وليس الذي يطرح في الإذاعة والتليفزيون، مشددا على أن جزءًا كبيرًا من محاربة ما أسماه «الفساد الفني» هو إيجاد حالة فنية مضادة تتسم بـ«الجمال».