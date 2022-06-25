الخارجية الأمريكية تدعو الليبيين إلى التوافق على مسار للانتخابات

دعت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية «فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا»، القادة الليبيين، إلى التفاوض للخروج من الأزمة، وطالبت في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأطراف الليبيين التوافق على مسار للانتخابات، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ورحب البيان المشترك، بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعيًا المجلسين وقادتهما إلى وضع اللمسات الأخيرة بشكل عاجل على الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة في أقرب وقت ممكن، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«واشنطن»: العنف والتحريض عليه أمور لا تغتفر

وحثت الدول، القادة السياسيين الليبيين على المشاركة البناءة في المفاوضات، وقالت في البيان المشترك، إن العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة، رافضة بشدة إجراءات يمكن أن تؤدي إلى العنف، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أوأي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أورفض الانتقال السلمي للسلطة.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، عن لقاء سيجمع بين رئيسي مجلي النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبليين في مقر منظمة «الأمم المتحدة» بمدينة جنيف السويسرية، لبحث القاعدة الدستورية للانتخابات.

«فقي محمد»: مفوضية الاتحاد الإفريقي تدعم مشروع المصالحة الوطنية الليبي

وفي سياق متصل، جدد الاتحاد الإفريقي، دعم المفوضية لملف مشروع المصالحة الوطنية بهدف بناء الاستقرار والسلام في ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت.

وناقش رئيس «مفوضية الاتحاد» موسى فقي محمد، وفي اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».