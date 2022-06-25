جمال عبدالحميد: «مستوى الكرة عندنا بينزل ولازم نراجع نفسنا»

شن جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا على الحكام المصريين، مؤكدًا أنه يجب تكوين لجنة من خبراء كرة القدم؛ للارتقاء بمستوى كرة القدم مجدداً في القلعة الحمراء.

وقال عبدالحميد، خلال ظهوره ببرنامج «زملكاوي» عبر قناة الفريق الأبيض: «لازم نراجع نفسنا، إحنا لو روحنا الخليج تلاقي معظم مدربين الكرة بداية من الشيخ طه إسماعيل، ومرورا بالكابتن أحمد رفعت والكابتن عصام بهيج، كانوا بيروحوا الخليج لإنشاء كرة القدم في بدايتها».

وتابع: «لما ياخدوا حكامنا يدرسوا لحكام هناك ونلاقي كأس العالم دون أي حكم ساحة مصري، يبقى نراجع إيه اللي حصل؟ الكورة عندنا بتنزل ويجب علينا أن نعلو بها مجدداً، عن طريق إنشاء لجنة من خبراء كرة القدم».

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