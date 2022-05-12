إخلاء سبيل 9 من مشجعي نادي الزمالك في قضية «إحياء رابطة الوايت نايتس»

قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 9 من مشجعي نادى الزمالك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إحياء رابطة الوايت نايتس»، بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

الاتهامات الموجهة لمشجعي الزمالك

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في قضية «إحياء رابطة الوايت نايتس»، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وقيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية التي تحمل رقم 65 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المتهمون عدة تهم أبرزها الاشتراك في تأسيس وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة ألتراس الزمالك، الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

النطق بالحكم على 36 متهما في قضية «فض اعتصام رابعة»

وفي سياق آخر منفصل، بدأت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، جلسة النطق بالحكم على 36 متهما في قضية فض «اعتصام رابعة المسلح».

كانت جهة التحقيق قد استمعت لأقوال عدد من الشهود الذين أكدوا أنه بعد صدور قرار من النائب العام وقت حدوث الواقعة، أمر بضبط الجرائم كافة التي تتم داخل اعتصام رابعة العدوية، وجرى ضبط المتهمين الذين كانوا يتخفون وسط المعتصمين ويحملون أنواع الأسلحة كافة، الذين تسببوا في حدوث وفيات في الساعة الأولى من فض الاعتصام وسقوط عدد من الشهداء من الضباط بسبب إطلاق النار صوبهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد للمواطنين أثناء فض قوات الشرطة التجمهر بالميدان، فضلا عن إدارة تجمهر مسلح والاشتراك فيه، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل.