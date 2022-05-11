رئيس التحرير

محمود مسلم

إيقاف لاعب في نادي الزمالك بسبب المنشطات

كتب:

محمود فؤاد
02:26 م | الأربعاء 11 مايو 2022
يد الزمالك

يد الزمالك

أخطرت منظمة مكافحة المنشطات المصرية «نادو»، الاتحاد المصري لكرة اليد، ونادي الزمالك، يإيقاف لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك والمنتخب الوطني وسام سامي نوار، بعد سقوطه في فخ المنشطات.

وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة اليد لـ«الوطن»، عن أنّ اللاعب سقط في فخ المنشطات، وأنّهم تلقوا إخطارا من اللجنة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «نادو»، يفيد بإيجابية عينة اللاعب، واحتمالية تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات كحد أقصي.

وأضاف المصدر: «الأمر حدث خلال مشاركته مع نادي الزمالك، وبالتالي الاتحاد ليس طرفا في الأمر، الزمالك هو من سيتخذ الإجراءات التصعيدية بالاستئناف ضد القرار».

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

الزمالك يتعاقد مع شادي خليل لتدعيم فريق اليد قبل السوبر الإفريقي

جدول ترتيب الدوري قبل الموقعة المرتقبة بين الزمالك والمصري

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق اليوم لمباراة المصري

مهاجم أولمبيك آسفي المغربي على رادار الزمالك

الزمالك يفتح الباب لرحيل سيف الجزيري
بقلم محمود فؤاد