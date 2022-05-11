إيقاف لاعب في نادي الزمالك بسبب المنشطات

أخطرت منظمة مكافحة المنشطات المصرية «نادو»، الاتحاد المصري لكرة اليد، ونادي الزمالك، يإيقاف لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك والمنتخب الوطني وسام سامي نوار، بعد سقوطه في فخ المنشطات.

وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة اليد لـ«الوطن»، عن أنّ اللاعب سقط في فخ المنشطات، وأنّهم تلقوا إخطارا من اللجنة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «نادو»، يفيد بإيجابية عينة اللاعب، واحتمالية تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات كحد أقصي.

وأضاف المصدر: «الأمر حدث خلال مشاركته مع نادي الزمالك، وبالتالي الاتحاد ليس طرفا في الأمر، الزمالك هو من سيتخذ الإجراءات التصعيدية بالاستئناف ضد القرار».

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