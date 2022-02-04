جمال عبدالحميد عن تغير رأي الجمهور في «كيروش»: «إحنا معندناش وسط»

أشاد الكابتن جمال عبدالحميد، نجم منتخب مصر والزمالك سابقًا، بأداء المنتخب المصري في مباراته أمام الكاميرون، والتي انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، لافتًا إلى أن رد فعل الجماهير تجاه المدير الفني كارلوس كيروش تغير جدًا من نقد لاذع وربما سب إلى الإشادة به بأنه أفضل مدرب درب منتخب مصر، وأنه لديه فكر وتكتيك، معقبًا: «إحنا معندناش وسط ومش عارف ده كويس ولا وحش».

تغير موقف الجماهير

وأضاف «عبدالحميد» في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الخميس: «الجماهير في كل مباراة كانت تعتقد أننا لن نُكمل في البطولة، ولكن فجأة بعد مباراة كوت ديفوار رأي الجماهير اتغير وبقوا يقولوا إحنا جامدين أوي والراجل ده عالمي ومكناش واخدين بالنا، فاتغيرنا».

وأعرب عن شكره لاتحاد الكرة والدولة لأنهما لم يفرطا في كارلوس كيروش وقت غضب الجماهير، ولم يضغطوا لإقالة المدرب، مشيرًا إلى أن كيروش قال إنه لا يسعى للحصول على البطولة ولكنه جاء من أجل كأس العالم، معقبًا: «الكلمة دي رفعت الضغط من على اللاعيبة وقالها قبل كدة الكابتن الجوهري وروحنا وقتها خدنا البطولة بسهولة جدًا ووصلنا إلى كأس العالم».

كيروش يرفع العبء عن اللاعبين

وتابع أن عبارة كيروش قد يكون هدفها رفع العبء عن اللاعبين، مشيرًا إلى أن حكم المباراة طرد «كيروش» من المباراة وبالتالي فإن الجميع تأكد من أن هذا الحكم ضد المنتخب المصري، ومن الواضح أنه ليس عادلًا، والاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المصري لم يمثل أي ضغط عليه، موضحًا أنه لا يوجد شبهة مادية ولكن يبدو أنه يأخذ جانب الفريق صاحب الأرض.

يذكر أن المنتخب الوطني المصري، حسم التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك عقب الفوز على حساب نظيره منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.