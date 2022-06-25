المخرج محمد دياب: زوجتي سر اختيار الأغاني المصرية في مسلسل moon night

يعيش المخرج محمد دياب، حالة نجاح كبيرة، حققها من خلال مشاركته مع شركة مارفيل في تقديم مسلسل moon night الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بمجرد عرضه .

واستعان دياب في مسلسل moon night بعدد من الأغاني المصرية أحدثت ضجة مع الجمهور خلال الحلقات كان من بينها أغنية الملوك لأحمد سعد، وأغاني لنجاة وعبد الحليم حافظ.

محمد دياب يكشف سر الأغاني المصرية

وقال المخرج محمد دياب فى تصريحات خاصة إلى «الوطن» إن صاحبة اختيارات الأغاني المصرية التي تم عرضها في العمل هي زوجته المخرجة سارة: «زوجتي هي مخرجة مصرية عايشة طول عمرها بره، ولكن جدها هو الموسيقار الكبير عبده داغر فعندها الموسيقي جزء من شخصيتها».

وأضاف دياب: «ده خلاها عندها القدرة إنها تقدر تختار من المصري أيه اللي هيعحب الغرب، لذلك هي اللي اختارت الأغاني، واختياراتها كلها كانت في العرض التمهيدي الذي قدمناه لمارفيل من سنتين».

وكشف دياب عن أن رئيس شركة مارفيل أعجب بالأغاني بشكل كبير وأصبح يدندنها قائلا: «عمر الأغاني دي متطلع رقم اتنين على مستوى العالم إلا لو كان فيها حاجة، وفيه أولياء أمور كتير كلمونى قالولى ولادنا أول مرة يسمعوا عبد الحليم ووردة، فأنا سعيد جدا بده».

تفاصيل مسلسل moon night

يذكر أن مسلسل moon night يشارك فيه عدد من الفنانين منهم أوسكار إيزاك وإيثان هوك ومي القلماوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد دياب وجاستن بنسون وأرون مورهيد.