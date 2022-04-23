بشرى تشكر المخرج محمد دياب: «ابن أصل وعندك عرفان للي ساعدك»

وجهت الفنانة بشرى الشكر للمخرج محمد دياب في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، بعد ما تحدث عن دورها في تقديم أول أعماله الإخراجية فيلم «678»، وذلك خلال حوار له مع عدد من المتابعين على «تويتر سبيس»، وأنها تفاجأت بحديثه عنها، قائلة: «بشكرك من قلبي لأنك ابن اصل وعندك أخلاق قبل ما يكون عندك فكر وموهبة».

وعبرت بشرى عن سعادتها بالنجاح الذي حققه محمد دياب بإخراج مسلسل Moon Knight من إنتاج «ديزني»، ويشارك في بطولته عدد من نجوم هوليوود، قائلة: «بفرح بكل إنجازاتك ونجاحاتك لأنك مختلف ودؤوب وبتذاكر بضمير، ومش مستعجل وعندك عرفان حقيقي لكل اللي ساهم أو ساعد فى مشوارك».

بشرى عن محمد دياب: نموذج حقيقى للذكاء

وتابعت بشرى حديثها: «أنت نموذج حقيقى للذكاء والأخلاق والموهبة مجتمعين، أثرت فيا بمجرد تذكرك ليا فى وقت ناس كتير مصابة بذاكرة السمك في زمن التلاهي واللخبطة، شكرا محمد دياب، مش هنسى أن جائزة أحسن ممثلة كانت بفضل اجتهادك وإيمانك بيا كممثلة زي ما أنا آمنت بيك وغامرت بيك كمخرج لأول مرة فى فيلمنا اللى بعتبر أن أنت أبوه وأنا أمه 678».

محمد دياب: «بشرى اقتنعت بيا وقالت لي هنتجلك»

وتحدث المخرج محمد دياب، عن أول تجاربه الإخراجية في غرفة دردشة عبر «تويتر»، مع عدد من المتابعين، قال خلالها: «الفنانة بشرى ربنا يكرمها اقتنعت بيا وقالتلي هنتجلك أول فيلم مع شركة نيوسينشري، وروحت أول يوم يا جماعة وأنا عمري ما كنت مسكت كاميرا في حياتي، والناس كانت بتضحك بس أنا كنت واثق في نفسي، كنت عارف إني هطلع قدام الكاميرا صدق وهخلي الممثلين يبقوا صادقين».