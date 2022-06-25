رئيس «تغير المناخ»: كل فدان يزرع في مصر رصيد للأجيال القادمة

قال الدكتور محمد علي فهيم أستاذ الزراعة ومستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مركز تغير المناخ، إنّ القطاع شهد تغييرًا واضحًا في السنوات الماضية، حيث أصبح جزءًا لا يتجزا من الأمن القومي للبلاد، إذ إن كل الدول تتعامل مع هذا الملف في الفترة الحالية على أنه جزء كبير من الأمن القومي.

افتتاح مشروعات لزراعة مئات الآلاف من الأفدنة بالخير

وأضاف أستاذ الزراعة ومستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حواره ببرنامج برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ مصر بذلت جهودًا في التعامل مع هذا الملف، حيث وضعته في مكانه الصحيح، وأصبح لا يمر أسبوع إلا وكل المصريين والعالم يرون الرئيس عبدالفتاح السيسي في مكان ما على أرض الوطن يفتتح مشروعا يُزرع فيه مئات الآلاف من الفدادين مزروعة بالخير.

كل فدان يزرع في مصر رصيد للأجيال القادمة

وتابع أستاذ الزراعة ومستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، «كل فدان يزرع في مصر رصيد للأجيال المقبلة، ولا نستهدف منه الجمع الآني فقط، إذ إن خريطة التوسع الأفقي في مصر من توشكى في أقصى الجنوب حتى الدلتا الجديدة في أقصى شمال مصر، فمصر لا تترك مترا يمكن تنميته وزراعته إلا وزرعته، فنحن نزرع في الصحراء، رغم صعوبة هذا الأمر وتكلفته العالية وعظم مسؤوليته».