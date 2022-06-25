محافظ الغربية لرئيس الوزراء: ننفذ ألف مشروع في حياة كريمة بـ4.5 مليار جنيه

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنَّ قريتي نهطاي وتفهنا الواقعتين في نطاق المحافظة مرشحتين لافتتاح رئاسي مرتقب لمشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وأضاف محافظ الغربية، في شرح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هامش زيارته لمحافظة الغربية حاليًا، أنَّه يتمّ العمل على ألف مشروع في المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 4.5 مليار جنيه بنسبة تنفيذ للمشروعات تبلغ 61% من المستهدف.

140 مشروعًا للصرف الصحي

وأشار إلى تنفيذ 140 مشروعًا للصرف الصحي في المحافظة بنسبة تنفيذ 71.5%، مشيرًا للمتابعة الدائمة من الفريق محمد فريد مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة لتطورات الأعمال.

وأوضح أنَّه يتم العمل على 127 مشروعًا لمياه الشرب بنسبة تنفيذ 98.7% مع استهداف 30 أغسطس لانتهاء تلك المشروعات.

108 مشروعات للكهرباء

ولفت إلى العمل على 108 مشروعات للكهرباء بنسبة تنفيذ 57.9% مع نهاية الأعمال المتوقعة في 30 سبتمبر المقبل، و55 مشروع غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 47.3%، و54 مشروع اتصالات بنسبة تنفيذ 14.7%، مع استهداف انتهائها في 21 يوليو المقبل.

وأشار الى العمل على 83 مشروعًا بنسبة تنفيذ 99%، و30 مشروعًا للشباب والرياضة بنسبة تنفيذ 33.5%.