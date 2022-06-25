«القوى العاملة» تنظم ندوة توعوية عن حقوق وواجبات العمال ومكافحة عمل الأطفال

نظّمت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، ندوة بشركة «فاركو بي» العالمية للكيماويات تحت عنوان «حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل»، إذ تضمنت حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ظل قانون العمل، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والضوابط الخاصة بعمل الأطفال.

آخر مستجدات قانون العمل الجديد

كما تناولت الندوة آخر المستجدات، التي من المتوقع أن يتناولها قانون العمل الجديد، والذي يتم مناقشته حاليًا بمجلس النواب، والتي تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، وبالتالي تؤتي ثمارها على الناتج القومي والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إن الندوة تأتي في اطار اهتمام وزارة القوي العاملة بتوعية طرفي العملية الإنتاجية، والوقوف على مسافة واحدة من خلال دعم وتمكين جميع الأطراف للعمل على زيادة الإنتاج، وذلك من خلال معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته، فضلا عن أنها تأتي في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بضرورة التواجد الدائم بين العمال في أماكن العمل المختلفة لمحاولة فهم والسيطرة على المشكلات قبل حدوثها.

توجيهات لمديريات القوى العاملة بالتحول الرقمي

وألقى الندوة أحمد فتحي مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل برج العرب، ومحمد السيد مفتش مكتب تفتيش عمل برج العرب، وماري ونيس مفتش مكتب تفتيش برج العرب.

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أصدر توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باستمرار المتابعة الجدية؛ للتأكد من جودة وانتظام سير العمل بمنظومة التحول الرقمي، وفي هذا الإطار، تابع ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة في الإسكندرية يرافقه المهندس محمد كمال مدير مركز المعلومات، سير العمل وانتظامه بمنطقة القوى العاملة في المنتزه وجميع مكاتبها، وتم مراجعة جميع الإجراءات المتخذة لحسن سير العمل بمنظومة الحوسبة والرقمنة؛ للتأكد من حصول المواطنين علي كافة الخدمات بسهولة ويسر، جنبا إلى جنب مع إجراءات الحوسبة التي تتم على قدم وساق في سباق مع الزمن لإزالة أي معوقات بالعمل التي تواجه المواطنين والعاملين على إدارة المنظومة والعمل علي حلها أولا بأول.