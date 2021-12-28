السيسي: حريصون على حقوق العمال.. وإصلاح قطاع الأعمال لن يكون على حسابهم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه كان حريصا على الحفاظ على حقوق العمالة، عندما وجه بتطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال: "بقول الكلام ده عشان الناس ممكن تتصور إننا لما بنحاول نعمل إصلاح ممكن ندهوس في الناس".

وأضاف السيسي خلال افتتاحه للتوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: "في كل إجراء بيتعمل لإصلاح وتصويب الوضع لا يمكن يكون الحساب على العامل، لأن ملهوش ذنب، إحنا مسؤولين، وبالتالي مفيش إجراء بنعمله إلا وبنقول فيه حافظوا على حقوق العمال في جميع الأحوال على أن تتحمل الدولة التكلفة، عشان أهل الشر بياخدوا الكلام ويقولوه، والإصلاح لا يمكن أبدا يكون على حساب العمال".