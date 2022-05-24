«رسالة الخير» مشروع تخرج للترويج للأعمال الخيرية بـ«إعلام الأزهر»

اختار مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر، مشروع تخرج فريد من نوعه، يتكلم عن الأعمال الخيرية، ويكشف النقاب عن المؤسسات الخيرية، وأبرز مشروعات هذه الجمعيات، ودورها في تقديم يد العون إلى المحتاجين والفقراء أصحاب الحاجات.

مشروع تخرج رسالة خير

يأتي مشروع التخرج تحت اسم «رسالة الخير»، وتحتوي على عدد من الحوارات، أبرزها حوار مع الدكتور حمدي طه، صاحب أكبر مائدة خيرية مفتوحة طوال العام لتقديم الطعام، بالإضافة إلى مجموعة من التقارير، منها تقرير مشاهير الخير، والتكية الإبراهيمية، وأغلى كارت شحن، وغيرها من الموضوعات التي تعرض حقائق لا يعرفها الكثير، وباستخدام الفنون الصحفية الحديثة لمواكبة التطورات التي يشهدها مجال الإعلام.

أهداف مشروع رسالة خير

رصد أعضاء فريق مشروع تخرج رسالة خير، المؤسسات الرائدة في العمل الخيري، مثل جمعية الأورمان التي لها رصيد كبير في إجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما، وإنشاء أكبر مستشفى لعلاج السرطان في الأقصر، وجمعية معانا لإنقاذ انسان، وجمعية رسالة، وغيرها من الجمعيات الخيرية.

أعضاء فريق مشروع رسالة خير

الجدير بالذكر، أن هذا المشروع اشترك فيه كل من: إسماعيل علي، أحمد ربيع، أحمد فرحان، أحمد السعدني، محمد أنور، ويأتي ضمن مشاريع التخرج الخاصة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، الذي يناقش كل ما يخص الجمعيات الخيرية، في موضوعات مثيرة، وحقائق غابت عن الكثير.